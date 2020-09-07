Треть людей в Германии верят в теории заговора

Около трети людей в Германии верят в конспирологические теории, что мир контролируют "тайные силы".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW, об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу немецкого Фонда Конрада Аденауэра компанией Infratest dimap.

Отвечая на вопрос, около 11% респондентов сказали, что "безусловно правдой" является то, что мир контролируют "тайные группы". 19% ответили, что это утверждение, пожалуй, справедливо.

Из тех, кто ответил, что мир контролируют тайные элиты, 13% сказали, что это, пожалуй, коммерческие предприятия, банки или "финансовый капитал".

12% назвали "тайными силами" спецслужбы - ЦРУ, Моссад и бывший КГБ.

Около 11% говорили о "богатых людях" и "богатых семьях" или называли отдельные семьи, такие как Рокфеллеры или Ротшильды.

Каждый шестой не мог ответить на вопрос о том, о каких именно "тайных силах" идет речь.

27% респондентов сказали, что это утверждение, вероятно, ложное, тогда как 35% ответили, что это точно неправда.

Люди с высоким уровнем образования реже верили в такие теории заговора. Каждый пятый респондент, окончивший среднюю школу или университет, сказал, что согласен с утверждением.

Как известно, в последние недели в Берлине проходят многотысячные митинги коронаскептиков против карантинных ограничений. Демонстрации объединяют людей, которые считают коронавирус "всемирным сговором", антивакцинаторов и лиц крайне правых взглядов.