Кулеба прокоментував в'їзд білоруських опозиціонерів до України

Україна буде жорстко протидіяти будь-яким спробам спецслужб Білорусі чи Росії використати відкритість кордонів для білоруських громадян для того, щоб зіпсувати відносини між країнами.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Попри обмеження щодо в’їзду іноземців український кордон відкритий для громадян Білорусі, які хочуть перетнути його на законних підставах. Водночас ми будемо жорстко протидіяти будь-яким спробам спецслужб Білорусі чи Росії використати цю нашу відкритість для того, щоб зіпсувати відносини між білоруським та українським народами", - написав Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

8 вересня представник Державного прикордонного комітету Білорусі повідомив, що членкиня президії Координаційної ради опозиції Білорусії Марія Колесникова і два члени ради Іван Кравцов та Антон Родненков намагалися виїхати в бік України та прибули на кордон о 5 годині ранку в одній машині.

Спершу заявляли, що кордон на виїзд перетнули усі троє. Після 9 годин представник Державного прикордонного комітету підтвердив, що Родненков і Кравцов виїхали з Білорусі, а Колесникову затримали.

Держприкордонслужба України підтвердила, що Родненков та Кравцов прибули на український пункт пропуску і що Марії Колесникової з ними немає.

Пізніше ЗМІ повідомили, що Колесникова на кордоні порвала свій паспорт, щоб унеможливити примусове вивезення з країни.

Нагадаємо, 7 вересня вранці білоруські ЗМІ повідомили, що Марію Колесникову викрали в центрі Мінська, посадивши у мікроавтобус з написом "Зв’язок", який поїхав у невідомому напрямку. Також перестали виходити на зв’язок Антон Родненков та Іван Кравцов.

В МВС Білорусі заявили, що "не володіють інформацією" про їхнє ймовірне затримання.

ЄС назвав неприйнятними політичні арешти у Білорусі.