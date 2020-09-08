Брюссель перейменує тунель, названий на честь короля-рабовласника
Брюссель попросив своїх жителів вибрати нову назву для автодорожнього тунелю імені короля Леопольда II, намагаючись переосмислити колоніальне минуле країни і зробити крок до гендерної рівності.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
У червні під час протестів Black Lives Matter протестувальники знесли в Брюсселі пам’ятник Леопольду II - колоніальному правителю, який був на чолі країни на рубежі XIX і XX, коли Бельгія контролювала Конго.
Вважається, що понад 10 мільйонів африканців загинули під час правління Леопольда II.
Тепер Брюссель хоче перейменувати частину своєї кільцевої дороги після ремонту в наступному році.
"Ми знаємо, що Леопольд II - дуже суперечлива фігура в нашій історії. Ми повинні розпочати курс на деколонізацію громадських просторів", - заявила регіональний міністр з питань мобільності Ельке ван ден Брандт.
Вона сказала, що група експертів, до якої увійдуть фахівці з колоніальної історії і прав жінок, вибере короткий список імен для перейменування тунелю.
За офіційними даними, тільки 6% вулиць Брюсселя названі на честь жінок.
Жителі Брюсселя виберуть нове ім'я з короткого списку. Результати будуть оголошені пізніше цього року.
На початку літа у Бельгії поновилася кампанія, що закликала демонтувати статуї Леопольда II по всій країні та прибрати його ім’я з вулиць, площ і зупинок громадського транспорту.
Читайте також: Війна з імперією: навіщо протестувальники хочуть знести пам'ятник Черчиллю