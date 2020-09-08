В Брюсселе переименуют туннель, названный в честь короля-рабовладельца

Брюссель попросил своих жителей выбрать новое название для автодорожного тоннеля имени короля Леопольда II, пытаясь переосмыслить колониальное прошлое страны и сделать шаг к гендерному равенству.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В июне во время протестов Black Lives Matter протестующие снесли в Брюсселе памятник Леопольду II - колониальному правителю, который был во главе страны на рубеже XIX и XX вв., когда Бельгия контролировала Конго.

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Считается, что более 10 миллионов африканцев погибли во время правления Леопольда II.

Теперь Брюссель хочет переименовать часть своей кольцевой дороги после ремонта в следующем году.

"Мы знаем, что Леопольд II - очень противоречивая фигура в нашей истории. Мы должны начать курс на деколонизации общественных пространств", - заявила региональный министр по вопросам мобильности Эльке ван ден Брандт.

Она сказала, что группа, в которую войдут специалисты по колониальной истории и правам женщин, выберет короткий список имен для переименования тоннеля.

По официальным данным, только 6% улиц Брюсселя названы в честь женщин.

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Жители Брюсселя выберут новое имя из короткого списка. Результаты будут объявлены позже в этом году.

В начале лета в Бельгии возобновилась кампания, призывавшая демонтировать статуи Леопольда II по всей стране и убрать его имя из улиц, площадей и остановок общественного транспорта.

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