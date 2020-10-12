ЄС відреагував на продовження боїв у Карабаху попри "режим тиші"

Євросоюз надзвичайно стурбований продовженням бойових дій між Вірменією і Азербайджаном в Нагірному Карабаху попри заяви про перемир'я.

Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки Жозепа Борреля від імені всіх держав-членів, повідомляє "Європейська правда".

"Ми вкрай занепокоєно відзначаємо повідомлення про продовження воєнних дій, в тому числі проти цивільних об'єктів, а також про жертви серед цивільного населення", - заявив Боррель.

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"Наполегливо закликаємо сторони забезпечити повне дотримання угоди на місцях", - додав він.

ЄС закликав сторони негайно приступити до предметних переговорів під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ, без попередніх умов і на основі узгоджених принципів, наголосив Боррель.

У неділю Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в серйозних порушеннях і злочинах проти мирного населення всього через день після узгодження припинення вогню в Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан в гуманітарних цілях домовилися про припинення вогню в Нагірному Карабаху з 12:00 10 жовтня.