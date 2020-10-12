ЕС отреагировал на продолжение боев в Карабахе несмотря на "режим тишины"

Евросоюз чрезвычайно обеспокоен продолжением боевых действий между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе несмотря на заявления о перемирии.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени всех государств-членов, сообщает "Европейская правда".

"Мы крайне обеспокоено отмечаем сообщение о продолжении военных действий, в том числе против гражданских объектов, а также о жертвах среди гражданского населения", - заявил Боррель.

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"Настоятельно призываем стороны обеспечить соблюдение соглашения на местах", - добавил он.

ЕС призвал стороны немедленно приступить к предметным переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, без предварительных условий и на основе согласованных принципов, подчеркнул Боррель.

В воскресенье Азербайджан и Армения обвинили друг друга в серьезных нарушениях и преступлениях против мирного населения всего через день после согласования прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, Армения и Азербайджан в гуманитарных целях договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября.