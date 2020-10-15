В Украине открыли первый региональный офис евроинтеграции

В Херсоне в четверг, 15 октября, состоялось открытие первого в Украине регионального офиса евроинтеграции.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет "Европейская правда".

"Открыли в Херсоне первый региональный офис евроинтеграции. Это хороший старт и пример для децентрализации процессов интеграции Украины в ЕС", - заявила Стефанишина в своем Twitter.

Відкрили у Херсоні перший регіональний офіс євроінтеграції. Це гарний старт і приклад для децентралізації процесів інтеграції України до ЄС. За прикладом Херсонщини іще кілька регіонів 🇺🇦 відкриють регіональні офіси. pic.twitter.com/63N1HQvEtC — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) October 15, 2020

По примеру Херсонщины еще несколько регионов Украины откроют региональные офисы, добавила она.

О планах открыть такой офис стало известно еще в конце прошлого года.

В правительстве заявили, что впоследствии подобные учреждения должны появиться во всех регионах. Их цель - разъяснять и распространять евроинтеграцию в регионы.

В дальнейшем правительство планирует распространить географию евроинтеграционных офисов в Хмельницкой, Полтавской и Днепропетровской областях.