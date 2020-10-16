Вибори на окупованій частині Донбасу неможливі - посол Німеччини

Посол Німеччини в України Анка Фельдгузен вважає неможливим проведення виборів на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Європейській правді".

"Ні. Бо передумов для цього немає. І в самому "Мінську", і в формулі Штайнмаєра йдеться про те, що БДІПЛ/ОБСЄ має спостерігати за цими виборами – так, як це відбувається на кожних звичайних виборах в Україні. Але ОБСЄ надсилає свою місію лише за умови, що ситуація є безпечною, якщо є законодавство, якщо усі партії мають можливість проводити кампанію, мають доступ до медіа на території, де проводяться вибори, тощо. Нічого цього на цих територіях немає – починаючи з безпеки", - сказала Фельдгузен.

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Посол зазначила, що головним питанням для проведення виборів залишається контроль за кордоном з Росією.

"Це питання – найбільший камінь спотикання "Мінська" від перших днів. У лютому 2015 року це був єдиний компроміс, якого було можливо досягти, і тому Україна дала на нього згоду. Але зараз це створило дуже складне дипломатичне завдання: як виконати "Мінськ", але при цьому створити умови для проведення виборів", - сказала вона.

Посол зазначила, що, на її думку, контроль над кордоном має першочергове значення. "І не тільки для мене – канцлерка Ангела Меркель на саміті в Парижі саме через це сказала, що Мінські домовленості "не висічені в камені". Як саме вийде вирішити цю головоломку – покаже час. Я наразі не бачу чіткого шляху її вирішення. Але це – головна проблема "Мінська", - додала дипломатка.

Фельдгузен також сказала, що питання залучення миротворців для контролю кордону зараз не обговорюється.

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