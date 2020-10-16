Выборы на оккупированной части Донбасса невозможны - посол Германии

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает невозможным проведение выборов на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

"Нет. Потому что условий для этого нет. И в самом "Минске", и в формуле Штайнмайера говорится, что БДИПЧ / ОБСЕ будет наблюдать за этими выборами - так, как это происходит на каждых обычных выборах в Украине. Но ОБСЕ направляет свою миссию только при условии, что ситуация безопасна, если есть законодательство, если все партии имеют возможность проводить кампанию, имеют доступ к медиа на территории, где проводятся выборы, и тому подобное. Ничего этого на этих территориях нет, - начиная с безопасности", - сказала Фельдгузен.

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Посол отметила, что главным вопросом для проведения выборов остается контроль за границей с Россией.

"Этот вопрос - самый большой камень преткновения "Минска" с первых дней. В феврале 2015 года это был единственный компромисс, которого было возможно достичь, и поэтому Украина дала на него согласие. Но сейчас это создало очень сложную дипломатическую задачу: как выполнить "Минск", но при этом создать условия для проведения выборов", - сказала она.

Посол отметила, что, по ее мнению, контроль над границей имеет первостепенное значение. "И не только для меня - канцлер Ангела Меркель на саммите в Париже именно поэтому сказала, что Минские договоренности не высечены в камне. Как именно получится решить эту головоломку - покажет время. Я пока не вижу четкого пути ее решения. Но это - главная проблема "Минска", - добавила дипломатка.

Фельдгузен также сказала, что вопрос привлечения миротворцев для контроля границы сейчас не обсуждается.

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