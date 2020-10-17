Бельгия вводит комендантский час и на месяц закрывает бары

Бельгия с понедельника закроет бары и рестораны на месяц для борьбы со вспышкой случаев коронавируса и вводит комендантский час.

Об этом заявил премьер-министр Александр Де Кроо на пресс-конференции в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Эффективность закрытия оценят через две недели. До сих пор бары и рестораны были закрыты только в Брюсселе.

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Также на всей территории страны будет введен комендантский час с 00:00 до 5:00 как это уже было ранее сделано в провинциях Валлонский Брабант и Люксембург.

Людям нельзя будет выходить на улицу за исключением тех, кто отправляется на работу или возвращается с нее, и еще ряда специальных причин.

Социальные контакты будут еще более ограничены. До сих пор бельгийцам разрешалось поддерживать тесные контакты с тремя людьми вне дома. Теперь их количество сводится к одному.

Там, где это возможно, люди должны перейти на удаленный режим работы.

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В то же время школы остаются открытыми. Ответственность за образование несет местная власть, которая должна решить, закрывать ли школы в ближайшие дни.

Франкоязычные школы уже продолжили осенние каникулы на три дня, до 11 ноября, чтобы сдержать распространение вируса.

Новые ограничения вводятся в связи с тем, что Бельгия продолжает бороться с растущим уровнем инфекции. В стране с населением 11 млн человек в среднем регистрируется почти 5500 новых случаев инфицирования в день. При этом количество госпитализированных людей и количество смертей растет.

В отдельном заявлении Бельгия и Нидерланды совместно призвали граждан отложить какие-либо несущественные поездки между странами. Граница остается открытой.

Напомним, во Франции с полуночи субботы комендантский час начал действовать в Париже и его окрестностях, а также в восьми других мегаполисах.