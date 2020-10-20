Убитого чеченцем французского учителя наградят Орденом почетного легиона

Самюэля Пати, убитого за демонстрацию на уроке свободы слова карикатур на пророка Мухаммеда, посмертно наградят Орденом почетного легиона - высшей государственной наградой Франции.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом объявил министр образования Жан-Мишель Бланке.

Кроме того, Самуэлю Пати присвоят звание командора Ордена академических пальм - награды, присваивается за особые взносы в образование и культуру. "Это очень символично ... Его жертва заслуживает такого признания", - отметил министр.

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Вручение ордена состоится во время общенациональной церемонии в среду, 21 октября, которая начнется в 19 часов.

Для прощальной церемонии Елисейский дворец, с согласия семьи погибшего, выбрал университет Сорбонну - как национальный символ идей Просвещения, образования, науки и культуры.

Напомним, 47-летний Самюэль Пати преподавал историю и географию в колледже города Конфлан-Сент-Онорин неподалеку от Парижа. На одном из уроков на тему свободы слова он показал карикатуры на пророка Мухаммеда, что вызвало возмущение некоторых учеников-мусульман и их родителей.

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Напомним, в пятницу 16 октября молодой человек обезглавил 47-летнего Самюэля Пати, преподавателя истории в местном колледже, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Через несколько минут после этого полиция застрелила нападавшего. Он оказался 18-летним чеченцем, выходцем из Москвы, который на законных основаниях проживал во Франции в качестве беженца. Сам нападавший не был студентом колледжа.

В воскресенье 18 октября тысячи людей в Париже, Марселе, Лионе и десятках других городов вышли почтить память Самюэля Пати.

Убийство произошло через пять лет после нападения на офис сатирического журнала Charlie Hebdo, который публиковал карикатуры на пророка Мухаммеда. Тогда от рук исламистов погибли 12 человек.