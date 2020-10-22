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У Німеччині знову стали панічно скуповувати туалетний папір і санітайзери

Четвер, 22 жовтня 2020, 10:55

У Німеччині знову зростають продажі туалетного паперу та дезінфікуючих засобів на тлі боротьби з другою хвилею пандемії коронавірусу. 

Про це у четвер, 22 жовтня, повідомило статистичне відомство країни, пише "Європейська правда".

Минулого тижня продажі туалетного паперу зросли на 89,9% порівняно з докризовим рівнем. Дезінфікуючих засобів - на 72,5%, мила - на 62,3%, йдеться у заяві. 

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Дані, опубліковані в квітні, показали, що запас товарів першої необхідності напередодні очікуваних карантинних призвів до значно вищого, ніж очікувалось, зростання роздрібних продажів у Німеччині. 

У четвер Німеччина вперше повідомила про понад 11 тисяч нових щоденних інфекцій COVID-19. Це приблизно на три тисячі більше, ніж останній рекордний показник, зареєстрований у суботу 17 жовтня - 7830. 

На вихідних канцлерка Німеччини Ангела Меркель у терміновому зверненні закликала німецьких громадян залишатися вдома, скоротити свої контакти та утриматися від поїздок. 

Нагадаємо, у березні прем’єру Нідерландів довелось заспокоювати громадян, що запасів туалетного паперу вистачить на 10 років.

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Німеччина Коронавірус ЄвроЖиття
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