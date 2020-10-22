В Германии снова стали панически скупать туалетную бумагу и санитайзеры

В Германии снова растут продажи туалетной бумаги и дезинфицирующих средств на фоне борьбы со второй волной пандемии коронавируса.

Об этом в четверг, 22 октября, сообщило статистическое ведомство страны, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе продажи туалетной бумаги выросли на 89,9% по сравнению с докризисным уровнем. Дезинфицирующих средств - на 72,5%, мыла - на 62,3%, говорится в заявлении.

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Данные, опубликованные в апреле, показали, что запас товаров первой необходимости накануне ожидаемых карантинных ограничений привел к значительно более высокому, чем ожидалось, росту розничных продаж в Германии.

В четверг Германия впервые сообщила о более 11 000 новых ежедневных инфекций COVID-19. Это примерно на три тысячи больше, чем последний рекордный показатель, зарегистрированный в субботу 17 октября - 7830.

На выходных канцлер Германии Ангела Меркель в срочном обращении призвала немецких граждан оставаться дома, сократить свои контакты и воздержаться от поездок.

Напомним, в марте премьеру Нидерландов пришлось успокаивать граждан, что запасов туалетной бумаги хватит на 10 лет.