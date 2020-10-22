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Німеччина внесла Польщу і Австрію в перелік регіонів підвищеного ризику

Четвер, 22 жовтня 2020, 16:45

Німеччина розширила перелік країн і регіонів підвищеного епідеміологічного ризику.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW

Інститут імені Роберта Коха включив в "червоний список" Польщу, Швейцарію, Ірландію, Ліхтенштейн, а також Австрію - за винятком федеральної землі Каринтія.

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Крім того, в ньому опинилися кілька регіонів Італії, включаючи Тоскану, Ломбардію і Сардинію, окремі регіони Швеції, Болгарії, Угорщини та Хорватії. 

Тим часом Канарські острови були виключені з "червоного списку".

У четвер Німеччина вперше повідомила про понад 11 тисяч нових щоденних інфекцій COVID-19. Це приблизно на три тисячі більше, ніж останній рекордний показник, зареєстрований у суботу 17 жовтня - 7830. 

На вихідних канцлерка Німеччини Ангела Меркель у терміновому зверненні закликала німецьких громадян залишатися вдома, скоротити свої контакти та утриматися від поїздок. 

Додамо, в країні знову зростають продажі туалетного паперу та дезінфікуючих засобів на тлі боротьби з другою хвилею пандемії. 

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