Німеччина внесла Польщу і Австрію в перелік регіонів підвищеного ризику
Німеччина розширила перелік країн і регіонів підвищеного епідеміологічного ризику.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Інститут імені Роберта Коха включив в "червоний список" Польщу, Швейцарію, Ірландію, Ліхтенштейн, а також Австрію - за винятком федеральної землі Каринтія.
Крім того, в ньому опинилися кілька регіонів Італії, включаючи Тоскану, Ломбардію і Сардинію, окремі регіони Швеції, Болгарії, Угорщини та Хорватії.
Тим часом Канарські острови були виключені з "червоного списку".
У четвер Німеччина вперше повідомила про понад 11 тисяч нових щоденних інфекцій COVID-19. Це приблизно на три тисячі більше, ніж останній рекордний показник, зареєстрований у суботу 17 жовтня - 7830.
На вихідних канцлерка Німеччини Ангела Меркель у терміновому зверненні закликала німецьких громадян залишатися вдома, скоротити свої контакти та утриматися від поїздок.
Додамо, в країні знову зростають продажі туалетного паперу та дезінфікуючих засобів на тлі боротьби з другою хвилею пандемії.