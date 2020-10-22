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Германия внесла Польшу и Австрию в перечень регионов повышенного риска

Четверг, 22 октября 2020, 16:45

Германия расширила перечень стран и регионов повышенного эпидемиологического риска.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Институт имени Роберта Коха включил в "красный список" Польшу, Швейцарию, Ирландию, Лихтенштейн, а также Австрию - за исключением федеральной земли Каринтия.

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Кроме того, в нем оказались несколько регионов Италии, включая Тоскану, Ломбардию и Сардинию, отдельные регионы Швеции, Болгарии, Венгрии и Хорватии.

Между тем Канарские острова были исключены из "красного списка".

В четверг Германия впервые сообщила о более 11 000 новых ежедневных инфекций COVID-19. Это примерно на три тысячи больше, чем последний рекордный показатель, зарегистрированный в субботу 17 октября - 7830.

На выходных канцлер Германии Ангела Меркель в срочном обращении призвала немецких граждан оставаться дома, сократить свои контакты и воздержаться от поездок.

Добавим, в стране снова растут продажи туалетной бумаги и дезинфицирующих средств на фоне борьбы со второй волной пандемии.

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