Прем’єр Чехії хоче відставки міністра, який засвітився у "закритому" ресторані без маски

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш попросив піти у відставку міністра охорони здоров'я Романа Примулу, якого впіймали на відвідинах "закритого" ресторану і без маски.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDnes.

Журналісти зафіксували, як Роман Примула відвідав один з ресторанів Праги 21 жовтня. Крім нього там також були інші представники політичної еліти, зокрема, голова фракції прем’єрської партії ANO Ярослав Фалтинек. При тому, що всі заклади в країні згідно з карантинними обмеженнями мали зачинитися.

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"Мене не хвилює, що там зробили міністр і Фалтинек. Ми не можемо проповідувати воду і пити вино. Я вважаю, що міністр повинен без зайвих слів подавати приклад", - заявив прем’єр-міністр.

Бабіш також запропонував Ярославу Фалтинеку піти з поста віцепрезидента ANO.

Згідно з Конституцією Чехії, міністра звільняє з посади президент за поданням прем'єр-міністра. Якщо міністр подасть заяву про відставку, президент може її відхилити.

"З цієї причини я попросив міністра піти у відставку. Якщо він цього не зробить, я його звільню", - додав Бабіш, маючи на увазі, що він попросить президента Мілоша Земана звільнити міністра.

Того дня, коли міністр вирушив у ресторан, уряд Чехії оголосив про повернення жорсткого карантину - закриття магазинів, що не продають товари першої необхідності, та обмеження пересування. Школи, ресторани й бари вимушені були закритися ще з 12 жовтня.

Вчора в країні зареєстрували рекордні 15 тисяч заражень коронавірусом, при тому, що населення Чехії - близько 10,7 млн.