Премьер Чехии хочет отставки министра, засветившегося в "закрытом" ресторане без маски

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил уйти в отставку министра здравоохранения Романа Примулу, которого поймали на посещении "закрытого" ресторана и без маски.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes.

Журналисты зафиксировали, как Роман Примула посетил один из ресторанов Праги 21 октября. Помимо него, там также были другие представители политической элиты, в частности, председатель фракции премьерской партии ANO Ярослав Фалтинек. При том, что все заведения в стране согласно карантинным ограничениям должны были закрыться.

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"Меня не волнует, что там делали министр и Фалтинек. Мы не можем проповедовать воду и пить вино. Я считаю, что министр должен без лишних слов подавать пример", - заявил премьер-министр.

Бабиш также предложил Ярославу Фалтинеку уйти с поста вице-президента ANO.

Согласно Конституции Чехии, министра освобождает от должности президент по представлению премьер-министра. Если министр подаст заявление об отставке, президент может его отклонить.

"По этой причине я попросил министра уйти в отставку. Если он этого не сделает, я его уволю", - добавил Бабиш, имея в виду, что он попросит президента Милоша Земана уволить министра.

В тот день, когда министр отправился в ресторан, правительство Чехии объявило о возвращении строгого карантина - закрытии магазинов, где не продают товары первой необходимости, и ограничении передвижений. Школы, рестораны и бары вынуждены были закрыться еще с 12 октября.

Вчера в стране зарегистрировали рекордные 15 000 заражений коронавирусом, при том, что население Чехии - около 10,7 млн человек.