Регіони Іспанії просять уряд терміново запровадити комендантську годину

Два іспанських регіони, Кастилья-Леон і Валенсія, закликали центральний уряд ввести комендантську годину в нічний час, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд в Мадриді в четвер розглядав це питання, але не затвердив рішення про такі обмеження.

Регіони мають високий ступінь автономії і значною мірою несуть відповідальність за реагування на пандемію, але обмеження свободи пересування, такі як комендантська година, потребують рішення національного уряду.

Центральний уряд виступає за введення комендантської години, але рішення було відкладене після того, як у четвер Мадрид і Країна Басків виступили проти такого кроку.

"Ми хочемо, щоб це сталося сьогодні, якщо можливо, а не завтра", - сказав Альфонсо Фернандес Мануеко, регіональний лідер Кастилії і Леона.

Лідер Валенсії Ксіме Пуїг наказав своїй адміністрації підготувати законопроєкт про одностороннє введення нічної комендантської години до 9 грудня.

"Ми повинні спробувати випередити вірус, щоб була можливість провести Різдвяні канікули", - сказав він.

Нагадаємо, влада автономної громади Мадрида обмежує соціальну активність громадян вночі для запобігання поширенню коронавірусу.

22 жовтня Іспанія стала першою країною у Європі, яка зареєструвала понад мільйон заражень коронавірусом.

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