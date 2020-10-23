Регионы Испании просят правительство срочно ввести комендантский час

Два испанских региона, Кастилья-Леон и Валенсия, призвали центральное правительство ввести комендантский час в ночное время, чтобы остановить распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство в Мадриде в четверг рассматривало этот вопрос, но не утвердило решение о таких ограничениях.

Регионы обладают высокой степенью автономии и в значительной степени несут ответственность за реагирование на пандемию, но ограничения свободы передвижения, такие как комендантский час, требуют решения национального правительства.

Центральное правительство выступает за введение комендантского часа, но решение было отложено после того, как в четверг Мадрид и Страна Басков выступили против такого шага.

"Мы хотим, чтобы это произошло сегодня, если возможно, а не завтра", - сказал Альфонсо Фернандес Мануэко, региональный лидер Кастилии и Леона.

Лидер Валенсии Ксимо Пуиг приказал своей администрации подготовить законопроект об одностороннем введении ночного комендантского часа до 9 декабря.

"Мы должны попытаться опередить вирус, чтобы была возможность провести Рождественские каникулы", - сказал он.

Напомним, власти автономной общины Мадрида ограничивают социальную активность граждан ночью для предотвращения распространения коронавируса.

22 октября Испания стала первой страной в Европе, которая зарегистрировала более миллиона заражений коронавирусом.

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