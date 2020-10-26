Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

На выборах в Сейм Литвы победила проукраинская оппозиция

Митинги и срыв служб в церквях: в Польше продолжаются протесты против запрета абортов

В Ла-Манше британский спецназ штурмовал захваченный танкер

Во Франции новый антирекорд: 52 тысячи инфицированных за сутки






Митинги и срыв служб в церквях: в Польше продолжаются протесты против запрета абортов

Понедельник, 26 октября 2020, 08:58

В воскресенье в ряде городов Польши прошли протесты под стенами костелов и соборов - продолжение акций против решения Конституционного суда, усилило запрет абортов в стране до почти полного.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Лидеры женских протестов против запрета абортов в соцсетях призывали людей массово выходить к церквям. Одновременно консервативные группы начали призывать "защитить церкви" от демонстрантов.

Читайте также
Польша без абортов: какие последствия будет иметь скандальное решение Конституционного суда

В Познани в собор во время службы зашли несколько десятков человек и начали срывать службу. Священник в итоге прекратил мессу из-за невозможности провести ее должным образом и уведомил полицию. На около 30 человек составили протоколы.

В Варшаве под стенами костела Святого Креста также собралось несколько десятков митингующих с лозунгами "Мое тело - мой выбор", "Садисты", "Что вы знаете о том, как рожать", "Польша - это ад для женщин".

Две активистки с баннером "Это ваша огромная ошибка" попытались зайти внутрь, их не пустили.

Протестовали также под стенами Кафедральной базилики Иоанна Крестителя, в костеле на площади Нарутовича. Под некоторыми церквями отдельные протестующие смогли зайти внутрь.

Под стенами еще ряда костелов развесили баннеры.

Одной из самых массовых стала акция в Катовице, где под Собором Короля Христа собралось несколько тысяч людей.

"Здесь нет Бога - здесь только ад", "Что вы делаете с моим телом? Что вы делаете с моей страной?" - приводят журналисты лозунги с плакатов.

Также выкрикивали слоганы против партии "Право и справедливость" и ее лидера Ярослава Качиньского, "Отделите государство от церкви", "Это война", "Хотим человеческий, а не церковный закон".

Одновременно на ступеньках собора собралось около тридцати активистов в поддержку судебного решения - члены "Молодежи всепольской" (Młodzieży Wszechpolskiej) и других организаций, где развернули свои баннеры с лозунгами против абортов.

Митинги разделял кордон полиции. Когда протестующие против запрета абортов попытались прорвать кордон, полиция применила слезоточивый газ и начала оттеснять людей от собора.

Протесты прошли также в Кракове, Жешуве, Лодзи, Белостоке, Гданьске и многих небольших городах.

Напомним, в четверг, 23 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности.

После этого в Варшаве и всей стране начались акции протеста.

Подробнее о вопросах абортов в Польше читайте также в статье: Новый "черный протест": в Польше защищают аборты и независимые суды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша
powered by lun.ua