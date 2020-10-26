Митинги и срыв служб в церквях: в Польше продолжаются протесты против запрета абортов

В воскресенье в ряде городов Польши прошли протесты под стенами костелов и соборов - продолжение акций против решения Конституционного суда, усилило запрет абортов в стране до почти полного.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Лидеры женских протестов против запрета абортов в соцсетях призывали людей массово выходить к церквям. Одновременно консервативные группы начали призывать "защитить церкви" от демонстрантов.

В Познани в собор во время службы зашли несколько десятков человек и начали срывать службу. Священник в итоге прекратил мессу из-за невозможности провести ее должным образом и уведомил полицию. На около 30 человек составили протоколы.

В Варшаве под стенами костела Святого Креста также собралось несколько десятков митингующих с лозунгами "Мое тело - мой выбор", "Садисты", "Что вы знаете о том, как рожать", "Польша - это ад для женщин".

Две активистки с баннером "Это ваша огромная ошибка" попытались зайти внутрь, их не пустили.

Протестовали также под стенами Кафедральной базилики Иоанна Крестителя, в костеле на площади Нарутовича. Под некоторыми церквями отдельные протестующие смогли зайти внутрь.

Kocham mojego męża bo zawsze mnie wspiera i zawsze stoi po stronie kobiet. Dzisiaj zostawiliśmy więc #SłowoNaNiedzielę w kościele św. Jakuba w Toruniu, w którym braliśmy ślub 17 lat temu. #KobietyDecydują pic.twitter.com/aXCqBWMxNe — J. Scheuring-Wielgus (@JoankaSW) October 25, 2020

Foto: Weronika Zawadzka



Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Warszawa#SłowoNaNiedzielę pic.twitter.com/dfZxstiM7J — Sandra Olechnowicz (@SOlechnowicz) October 25, 2020

Под стенами еще ряда костелов развесили баннеры.

Одной из самых массовых стала акция в Катовице, где под Собором Короля Христа собралось несколько тысяч людей.

Katowice z drona.

A Warszawie pod PAD-em tłum, który przeszedł spod Kurii pic.twitter.com/qB3sLjETCN — #StrajkKobiet (@strajkkobiet) October 25, 2020

"Здесь нет Бога - здесь только ад", "Что вы делаете с моим телом? Что вы делаете с моей страной?" - приводят журналисты лозунги с плакатов.

Также выкрикивали слоганы против партии "Право и справедливость" и ее лидера Ярослава Качиньского, "Отделите государство от церкви", "Это война", "Хотим человеческий, а не церковный закон".

Policja pròbowała rozproszyć tłum, zrobili się agresywni, rzucają szkłem, ktoś został ranny. Walka w obronie katedry trwa pic.twitter.com/b1Fopf0y5Y — Anna Mandrela (@AnnaMandrela) October 25, 2020

Одновременно на ступеньках собора собралось около тридцати активистов в поддержку судебного решения - члены "Молодежи всепольской" (Młodzieży Wszechpolskiej) и других организаций, где развернули свои баннеры с лозунгами против абортов.

Митинги разделял кордон полиции. Когда протестующие против запрета абортов попытались прорвать кордон, полиция применила слезоточивый газ и начала оттеснять людей от собора.

Протесты прошли также в Кракове, Жешуве, Лодзи, Белостоке, Гданьске и многих небольших городах.

Напомним, в четверг, 23 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности.

После этого в Варшаве и всей стране начались акции протеста.

Подробнее о вопросах абортов в Польше читайте также в статье: Новый "черный протест": в Польше защищают аборты и независимые суды