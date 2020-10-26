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У ЄС скорочують фізичні засідання через другу хвилю пандемії

Понеділок, 26 жовтня 2020, 14:18

Європейський Союз різко скорочує кількість зустрічей між представниками держав-членів через велику кількість випадків захворювання на коронавірус в Брюсселі. 

Про це заявив представник Німеччини, яка зараз головує в Раді ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Spiegel.

Друга хвиля пандемії зараз розгорнулась з повною серйозністю у Брюсселі, де розміщені керівні органи Євросоюзу, сказав представник. Тому при організації зустрічей потрібно діяти "обережніше і обачніше", сказав він.

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Віртуальні зустрічі також будуть "обмежені пріоритетними темами" з урахуванням ресурсів секретаріату Ради ЄС і головування.

Особисті зустрічі будуть проводитися тільки в тому випадку, якщо вони необхідні для функціонування ЄС або для координації дій з врегулювання кризових ситуацій, пов’язаних з Covid-19. До таких належить, наприклад, триваючі переговори щодо бюджету ЄС і пакету відновлення.

"Практично неможливо досягти угоди між країнами-членами ЄС і Європарламентом без особистих зустрічей і контактів", - сказав представник Німеччини.

Раніше бельгійський прем’єр заявляв, що ситуація в сфері охорони здоров'я в Бельгії гірша, ніж у березні, під час першої хвилі пандемії COVID-19. Уряд наказав закрити бари і ресторани по всій країні на чотири тижні. 

Згодом обмеження посилили.

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