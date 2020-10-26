В ЕС сокращают физические заседания из-за второй волны пандемии
Европейский Союз резко сокращает количество встреч между представителями государств-членов из-за большого количества случаев заболевания коронавирусом в Брюсселе.
Об этом заявил представитель Германии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Spiegel.
Вторая волна пандемии сейчас развернулась с полной серьезностью в Брюсселе, где размещены органы Евросоюза, сказал представитель. Поэтому при организации встреч нужно действовать "осторожно и осмотрительно", сказал он.
Виртуальные встречи также будут "ограничены приоритетными темами" с учетом ресурсов секретариата Совета ЕС и председательства.
Личные встречи будут проводиться только в том случае, если они необходимы для функционирования ЕС или для координации действий по урегулированию кризисных ситуаций, связанных с COVID-19. К таким относятся, например, продолжающиеся переговоры по бюджету ЕС и пакету обновления.
"Практически невозможно достичь соглашения между странами-членами ЕС и Европарламентом без личных встреч и контактов", - сказал представитель Германии.
Ранее бельгийский премьер заявлял, что ситуация в сфере здравоохранения в Бельгии хуже, чем в марте, во время первой волны пандемии COVID-19. Правительство приказало закрыть бары и рестораны по всей стране на четыре недели.
Впоследствии ограничения усилили.