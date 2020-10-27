Прем'єр Польщі вперше відреагував на протести проти посилення заборони абортів

Прем’єр-міністр Польщі оприлюднив свою позицію з приводу рішення Конституційного суду, яке посилило заборону абортів до майже повної, та хвилі протестів, що почалися з цього приводу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, його заява з’явилася 27 жовтня.

"Право вибору - це фундаментальне право, але щоб реалізувати це право - потрібно бути живим", - заявив він.

Матеуш Моравецький запевняє, що під заборону не потрапляють випадки, коли життя вагітної жінки під загрозою, і рішення суду стосується тільки так званих "євгенічних причин" аборту.

"Я рекомендуватиму пренатальні обстеження для усіх жінок. Дуже важливо обстежувати розвиток дитини з найбільш ранніх етапів... Про кожну дитину і кожну жінку дбають і будуть ретельно дбати", - зазначив він.

Говорячи про протести проти рішення Конституційного суду, він застеріг від "актів агресії, нападів та вандалізму" та сказав, що на них будуть "рішуче реагувати, тому що вони підривають порядок". Крім того, додає Моравецький, протести створюють додаткову небезпеку через ситуацію з коронавірусом.

"Я звертаюся до мовчазної більшості польських родин - дякую за ваш спокій. Будь ласка, нехай переважить мудрість мовчазної більшості. Польща у нас одна і нам усім у ній жити. Давайте поважати одне одного", - заявив Матеуш Моравецький.

Видання також повідомляє, що у правлячій партії "Право і справедливість" стурбовані протестами і думають, як діяти далі.

Нагадаємо, у четвер 23 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

Після цього у Варшаві та всій країні почалися акції протесту.

У неділю люди збиралися під церквами й соборами та подекуди зривали служби, а вчора блокували вулиці низки міст.

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