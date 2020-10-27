Премьер Польши впервые отреагировал на протесты против усиления запрета абортов

Премьер-министр Польши обнародовал свою позицию по поводу решения Конституционного суда, усилившего запрет абортов до почти полного, и волны протестов, начавшихся по этому поводу.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, его заявление появилось 27 октября.

"Право выбора - это фундаментальное право, но чтобы реализовать это право - нужно быть живым", - заявил он.

Матеуш Моравецкий уверяет, что под запрет не попадают случаи, когда жизнь беременной женщины под угрозой, и решение суда касается только так называемых "евгенических причин" аборта.

"Я буду рекомендовать пренатальные обследования для всех женщин. Очень важно обследовать развитие ребенка с самых ранних этапов... О каждом ребенке и всех женщинах заботятся и будут тщательно заботиться", - отметил он.

Говоря о протестах против решения Конституционного суда, он предостерег от "актов агрессии, нападений и вандализма" и сказал, что на них будут "решительно реагировать, потому что они подрывают порядок". Кроме того, добавляет Моравецкий, протесты создают дополнительную опасность из-за ситуации с коронавирусом.

"Я обращаюсь к молчаливому большинству польских семей - спасибо за ваше спокойствие. Пожалуйста, пусть перевесит мудрость молчаливого большинства. Польша у нас одна и нам всем в ней жить. Давайте уважать друг друга", - заявил Матеуш Моравецкий.

Издание также сообщает, что в правящей партии "Право и справедливость" обеспокоены протестами и думают, как действовать дальше.

Напомним, в четверг, 23 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.

После этого в Варшаве и по всей стране начались акции протеста.

В воскресенье люди собирались под церквями и соборами и иногда срывали службы, а вчера блокировали улицы ряда городов.

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