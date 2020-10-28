У Празі кількасот людей вийшли протестувати проти "коронавірусних" обмежень

У столиці Чехії 28 жовтня кілька сотень людей вийшли протестувати проти обмежень, запроваджених урядом для стримування епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IDNES.

Організатори назвали подію "демонстрацією за свободу й правду". На своїй сторінці у Facebook вони пишуть, що збираються протестувати проти запроваджених урядом обмежень, тому що вони не працюють, але "руйнують життя і розорюють країну", а держава, на додачу, "залякує людей".

Люди почали збиратися на Площі Республіки близько 13-00. Біля імпровізованої сцени зібралося близько 100 осіб - більше не дозволено згідно з діючими обмеженнями, але на відстані та у прилеглих вулицях було загалом декілька сотень мітингувальників. Багато з них прийшли без масок.

Люди принесли плакати з гаслами проти карантину й уряду та державні прапори.

"Ми не ставимо під питання існування коронавірусу, але маємо питання до заходів уряду, які руйнують наші життя, наші права, нашу країну… Ми хочемо повернутися до нормального життя", - заявляв один із промовців на сцені.

Деякі люди спробували пройти через кордон поліції до сцени, їх відтісняли. Організатори закликали не тиснути на правоохоронців, щоб запобігти сутичкам, а також - одягти маски і тримати дистанцію з іншими.

На відміну від 18 жовтня, коли протест закінчився розгоном, цього разу обійшлося значних інцидентів.

Поліція після акції повідомила, що протест закінчився мирно, затримали тільки одну особу. Ще низці загрожує штраф за нехтування заходами безпеки.

Тим часом організатори вже анонсували наступні акції.

Як вже повідомлялося, вчора щоденний приріст заражень коронавірусом у Чехії втретє перевищив 15 тисяч і встановив новий рекорд.

Через ситуацію з коронавірусом уряд запровадив комендантську годину з 9 вечора і до 5 ранку, починаючи від сьогодні, 28 жовтня. Ще раніше закрили школи, ресторани, магазини, що не продають товари першої необхідності, та обмежили пересування.

Прага вже оголосила, що цього року традиційні різдвяні ярмарки скасують.

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