В Праге несколько сотен человек вышли протестовать против коронавирусных ограничений

В столице Чехии 28 октября несколько сотен человек вышли протестовать против ограничений, введенных правительством для сдерживания эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES.

Организаторы назвали произошедшее "демонстрацией за свободу и правду". На своей странице в Facebook они пишут, что собираются протестовать против введенных правительством ограничений, потому что они не работают, но "разрушают жизни и разоряют страну", а государство вдобавок "запугивает людей".

Люди начали собираться на площади Республики около 13:00. Возле импровизированной сцены собралось около 100 человек - больше не разрешено в соответствии с действующими ограничениями, но на расстоянии и на прилегающих улицах было еще несколько сотен митингующих. Многие из них пришли без масок.

Люди принесли плакаты с лозунгами против карантина и правительства и государственные флаги.

"Мы не ставим под вопрос существование коронавируса, но есть вопросы к правительственным мерам, которые разрушают наши жизни, наши права, нашу страну... Мы хотим вернуться к нормальной жизни", - заявлял один из выступающих на сцене.

Некоторые люди попытались пройти через кордон полиции к сцене, их оттесняли. Организаторы призвали не давить на правоохранительные органы, чтобы предотвратить столкновения, а также надеть маски и держать дистанцию.

В отличие от 18 октября, когда протест закончился разгоном, на этот раз обошлось без значительных инцидентов.

Полиция после акции сообщила, что протест закончился мирно, задержали только одного человека. Еще некоторым грозит штраф за пренебрежение мерами безопасности.

Между тем организаторы уже анонсировали следующие акции.

Как уже сообщалось, вчера ежедневный прирост заражений коронавирусом в Чехии в третий раз превысил 15 000 и установил новый рекорд.

Из-за ситуации с коронавирусом правительство ввело комендантский час с 9 вечера и до 5 утра, начиная с сегодняшнего дня, 28 октября. Еще раньше закрыли школы, рестораны, магазины, где не продают товары первой необходимости, и ограничили передвижения.

Прага уже объявила, что в этом году традиционные рождественские ярмарки отменят.

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