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Посольство Швейцарії виступило з заявою через знищення е-декларування 

Четвер, 29 жовтня 2020, 16:27

Україна повинна зберегти систему електронного декларування, вкрай важливу для боротьби з корупцією. 

Про це йдеться у заяві посольства Швейцарії в Україні, оприлюдненій в четвер, повідомляє "Європейська правда". 

Швейцарські дипломати наголосили, що система електронного декларування активів та доходів є життєво важливою опорою антикорупційної архітектури в Україні, яка була створена після революції на Майдані. 

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Посли G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи в Україні

"Для того, щоб домогтися успіху в своїй програмі реформ, Україна повинна зберегти цю систему, яка дозволяє країні запобігати корупції та боротися з нею", - йдеться у заяві посольства у Twitter.

Як повідомлялося, в Європейському Союзі стурбовані останніми рішеннями Конституційного суду України щодо діяльності антикорупційних органів, і це може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.

Посли G7 теж стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи в Україні.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

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