Посольство Швейцарии выступило с заявлением из-за уничтожения е-декларирования
Украина должна сохранить систему электронного декларирования, крайне важную для борьбы с коррупцией.
Об этом говорится в заявлении посольства Швейцарии в Украине, обнародованном в четверг, сообщает "Европейская правда".
Швейцарские дипломаты отметили, что система электронного декларирования активов и доходов является жизненно важной опорой антикоррупционной архитектуры в Украине, которая была создана после революции на Майдане.
"Для того, чтобы добиться успеха в своей программе реформ, Украина должна сохранить эту систему, которая позволяет стране предотвращать коррупцию и бороться с ней", - говорится в заявлении посольства в Twitter.
Как сообщалось, в Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и это может стать основанием для временного приостановления безвиза.
Послы G7 тоже встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы в Украине.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.