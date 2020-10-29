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Посольство Швейцарии выступило с заявлением из-за уничтожения е-декларирования

Четверг, 29 октября 2020, 16:27

Украина должна сохранить систему электронного декларирования, крайне важную для борьбы с коррупцией.

Об этом говорится в заявлении посольства Швейцарии в Украине, обнародованном в четверг, сообщает "Европейская правда".

Швейцарские дипломаты отметили, что система электронного декларирования активов и доходов является жизненно важной опорой антикоррупционной архитектуры в Украине, которая была создана после революции на Майдане.

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Послы G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы в Украине

"Для того, чтобы добиться успеха в своей программе реформ, Украина должна сохранить эту систему, которая позволяет стране предотвращать коррупцию и бороться с ней", - говорится в заявлении посольства в Twitter.

Как сообщалось, в Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и это может стать основанием для временного приостановления безвиза.

Послы G7 тоже встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы в Украине.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

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