Росія ввела санкції проти посадовців ЄС через Білорусь

Росія приєдналася до санкцій Білорусі проти Європейського Союзу, запроваджених у відповідь на аналогічний крок ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова, її заяву наводить пресслужба відомства.

"Відповідно до союзницьких зобов'язань, білоруський список санкцій у відповідь, що набув чинності сьогодні (2 жовтня - Ред.), починає автоматично застосовуватися і в Російській Федерації", - повідомила Захарова.

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Москва оцінює санкції ЄС щодо білоруських посадовців "як відкритий і неприйнятний тиск на білоруську владу, яка докладає зусиль для нормалізації обстановки всередині країни", додала Захарова.

Євросоюз 2 жовтня ввів санкції проти 40 чиновників Білорусі - але не самопроголошеного президента Лукашенка. Найвищими посадовцями зі списку є керівники МВС і ЦВК Білорусі.

Санкції запроваджені за фальсифікації на президентських виборах 9 серпня і репресії проти мирних протестувальників.

МЗС Білорусі негайно заявило про запровадження візових санкцій проти ЄС у відповідь. При цьому Білорусь не стала публікувати свій санкційний список.

Велика Британія, Канада і США також запровадили власні національні санкції проти білоруських чиновників.