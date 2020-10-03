Россия ввела санкции против чиновников ЕС из-за Беларуси

Россия присоединилась к санкциям Беларуси против Европейского Союза, введенных в ответ на аналогичный шаг ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, ее заявление наводит пресс-служба ведомства.

"Согласно союзнических обязательств, белорусский ответный список санкций, что вступил в силу сегодня (2 октября - Ред.), начинает автоматически применяться и в Российской Федерации", - сообщила Захарова.

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Москва оценивает санкции ЕС в отношении белорусских чиновников "как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые прилагают усилия для нормализации обстановки внутри страны", добавила Захарова.

Евросоюз 2 октября ввел санкции против 40 чиновников Беларуси - но не против самопровозглашенного президента Лукашенко. Высшими должностными лицами из списка являются руководители МВД и ЦИК Беларуси.

Санкции введены за фальсификации на президентских выборах 9 августа и репрессии против мирных протестующих.

МИД Беларуси немедленно заявило о введении визовых санкций против ЕС в ответ. При этом Беларусь не стала публиковать свой санкционный список.

Великобритания, Канада и США также ввели собственные национальные санкции против белорусских чиновников.