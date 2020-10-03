Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

На півночі Італії після сильних дощів і повеней один загиблий, 11 зниклих безвісти

Шторм "Алекс" вирує у Франції: зниклі безвісти, тисячі домівок без світла

Трампа з коронавірусом госпіталізували, але він продовжить керувати країною

США ввели санкції проти 8 чиновників Білорусі






Глава МЗС Німеччини оцінив шанси санкцій ЄС проти Росії через Навального 

Субота, 3 жовтня 2020, 13:37

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас вважає неминучими санкції ЄС  щодо Росії у справі Навального, якщо експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердять результати досліджень проб Навального. 

Про це Маас розповів у інтерв’ю виданню t-online, повідомляє "Європейська правда". 

"Якщо висновки німецької, шведської та французької лабораторій підтвердяться, тоді ЄС дасть чітку відповідь. Я в цьому впевнений", – сказав міністр.

Читайте також
Меркель таємно відвідала Навального у клініці "Шаріте" - ЗМІ

Він додав, що у такому разі, "обійтися без санкцій не вдасться".

"Санкції завжди повинні бути цілеспрямованими та пропорційними. Але таке грубе порушення Міжнародної конвенції про хімічну зброю не може залишитися без відповіді", - сказав Маас.

На запитання щодо можливої зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2", Маас відповів, що у ньому беруть участь понад 100 європейських компаній, і понад половина з них німецькі.

"Багато європейських працівників постраждали б тоді від заморожування будівництва", – сказав глава німецької дипломатії.

Читайте також
Сенатори США представили законопроєкт про санкції проти РФ за отруєння Навального

14 вересня речник німецького уряду повідомив, що лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".

Навальний вважає, що за замахом на нього стоїть президент Росії Владімір Путін.

Читайте також: Отрута для Путіна: що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Навальний Німеччина санкції Росія
powered by lun.ua