Глава МЗС Німеччини оцінив шанси санкцій ЄС проти Росії через Навального 

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас вважає неминучими санкції ЄС щодо Росії у справі Навального, якщо експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердять результати досліджень проб Навального.

Про це Маас розповів у інтерв’ю виданню t-online, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо висновки німецької, шведської та французької лабораторій підтвердяться, тоді ЄС дасть чітку відповідь. Я в цьому впевнений", – сказав міністр.

Він додав, що у такому разі, "обійтися без санкцій не вдасться".

"Санкції завжди повинні бути цілеспрямованими та пропорційними. Але таке грубе порушення Міжнародної конвенції про хімічну зброю не може залишитися без відповіді", - сказав Маас.

На запитання щодо можливої зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2", Маас відповів, що у ньому беруть участь понад 100 європейських компаній, і понад половина з них німецькі.

"Багато європейських працівників постраждали б тоді від заморожування будівництва", – сказав глава німецької дипломатії.

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14 вересня речник німецького уряду повідомив, що лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".

Навальний вважає, що за замахом на нього стоїть президент Росії Владімір Путін.

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