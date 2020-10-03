Глава МЗС Німеччини оцінив шанси санкцій ЄС проти Росії через Навального
Глава МЗС Німеччини Гайко Маас вважає неминучими санкції ЄС щодо Росії у справі Навального, якщо експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердять результати досліджень проб Навального.
Про це Маас розповів у інтерв’ю виданню t-online, повідомляє "Європейська правда".
"Якщо висновки німецької, шведської та французької лабораторій підтвердяться, тоді ЄС дасть чітку відповідь. Я в цьому впевнений", – сказав міністр.
Він додав, що у такому разі, "обійтися без санкцій не вдасться".
"Санкції завжди повинні бути цілеспрямованими та пропорційними. Але таке грубе порушення Міжнародної конвенції про хімічну зброю не може залишитися без відповіді", - сказав Маас.
На запитання щодо можливої зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2", Маас відповів, що у ньому беруть участь понад 100 європейських компаній, і понад половина з них німецькі.
"Багато європейських працівників постраждали б тоді від заморожування будівництва", – сказав глава німецької дипломатії.
14 вересня речник німецького уряду повідомив, що лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".
Навальний вважає, що за замахом на нього стоїть президент Росії Владімір Путін.
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