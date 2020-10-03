Глава МИД Германии оценил шансы санкций ЕС против России из-за Навального

Глава МИД Германии Хайко Маас считает неизбежными санкции ЕС в отношении России по делу Навального, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят результаты исследований проб Навального.

Об этом Маас рассказал в интервью изданию t-online, сообщает "Европейская правда".

"Если выводы немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердятся, тогда ЕС даст четкий ответ. Я в этом уверен", - сказал министр.

Он добавил, что в таком случае, "обойтись без санкций не удастся".

"Санкции всегда должны быть целенаправленными и пропорциональными. Но такое грубое нарушение Международной конвенции о химическом оружии не может остаться без ответа", - сказал Маас.

На вопрос о возможной остановке строительства газопровода "Северный поток-2", Маас ответил, что в нем принимают участие более 100 европейских компаний, и более половины из них немецкие.

"Многие европейские работники пострадали бы тогда от замораживания строительства", - сказал глава немецкой дипломатии.

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14 сентября представитель немецкого правительства сообщил, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".

Навальный считает, что за покушением на него стоит президент России Владимир Путин.