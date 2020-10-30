В Германии третий день подряд рекорд заражений: впервые более 18 000

В Германии за последние сутки прирост больных коронавирусом впервые превысил 18 000, почти на 2 000 превысив рекорд предыдущего дня.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, такие цифры объявили в Институте Роберта Коха, отслеживающего развитие эпидемии в Германии.

За последние 24 часа болезнь подтвердили у 18 681 человека. Это наибольший показатель за время эпидемии. Вчерашний показатель - также рекордный - составлял 16774.

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Умерли за последние сутки 77 пациентов с коронавирусом (с начала эпидемии - 10 349).

Напомним, 28 октября канцлер Ангела Меркель и власти федеральных земель договорились со 2 ноября ввести жесткие карантинные ограничения, включающие закрытие баров, ресторанов и фитнес-студий.

Магазины розничной торговли остаются открытыми, но в них будут действовать ограничения по количеству клиентов внутри.

Школы и детские сады должны оставаться открытыми.

Население просят воздержаться от "ненужных" частных поездок. Это также касается встреч с родственниками.

Накануне Ангела Меркель снова назвала ситуацию с коронавируса "драматической", отмечая, что с такими темпами система здравоохранения будет перегружена уже через несколько недель.