Польща закриває всі кладовища на три дні

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про закриття усіх кладовищ цими вихідними, коли люди відзначатимуть День всіх святих.

Про це польський прем’єр заявив на пресконференції у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

"Ми прийняли рішення, що і напередодні Дня всіх святих, і в День всіх святих, і в День всіх померлих кладовища будуть закриті", - сказав він.

Читайте також У Польщі готують шість польових госпіталів для хворих на коронавірус

Таким чином доступ на кладовища по всій Польщі буде закритий з 31 жовтня по 2 листопада.

"Ми сподівалися, що кількість заражень зменшиться, але вона росте з кожним днем. Ми не хочемо, щоб кількість інфекцій збільшувалася", - пояснив він рішення.

"Ми не хочемо, щоб люди, які відвідують кладовища, померли. Це несе в собі величезний ризик. Ми вирішили, що традиції менш важливі, ніж життя", - додав Моравецький.

Нагадаємо, напередодні у Польщі за добу вперше зареєстрували понад 20 тисяч нових заражень коронавірусом та понад 300 смертей.

23 жовтня вся територія Польщі стала червоною зоною, уряд країни оголосив про посилення обмежень.