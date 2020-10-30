Польша закрывает все кладбища на три дня

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о закрытии всех кладбищ в эти выходные, когда люди будут отмечать День всех святых.

Об этом польский премьер заявил на пресс-конференции в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Мы приняли решение, что и накануне Дня всех святых, в День всех святых, и в День всех умерших кладбища будут закрыты", - сказал он.

Читайте также В Польше готовят шесть полевых госпиталей для больных коронавирусом

Таким образом доступ на кладбища по всей Польше будет закрыт с 31 октября по 2 ноября.

"Мы надеялись, что количество заражений уменьшится, но оно растет с каждым днем. Мы не хотим, чтобы количество инфекций увеличивалось", - пояснил он решение.

"Мы не хотим, чтобы люди, которые посещают кладбища, умерли. Это несет в себе огромный риск. Мы решили, что традиции менее важны, чем жизнь", - добавил Моравецкий.

Напомним, накануне в Польше за сутки впервые зарегистрировали более 20 000 новых заражений коронавирусом и более 300 смертей.

23 октября вся территория Польши стала красной зоной, правительство страны объявило об усилении ограничений.