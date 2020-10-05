Столтенберг сподівається, що Туреччина сприятиме мирному врегулюванню у Нагірному Карабаху

Генсек НАТО Єнс Столтенберг очікує, що Туреччина сприятиме мирному врегулюванню конфлікту у Нагірному Карабаху.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

"Ми глибоко стурбовані ескалацією бойових дій. Усі сторони повинні негайно припинити бої, і шукати спосіб мирного врегулювання. Я очікую, що Туреччина застосує свій значний вплив для того, щоб послабити напругу", - заявив генсек НАТО.

Читайте також Вірмени опублікували докази обстрілу житлових районів касетними бомбами

Він додав, що НАТО розглядає лише мирний варіант врегулювання конфлікту довкола Нагірного Карабаху.

"Ми маємо докласти усіх зусиль для мирного врегулювання. Для ситуації довкола Нагірного Карабаху немає воєнного рішення", - сказав Єнс Столтенберг.

Водночас Чавушоглу заявив, що Туреччина вважає єдиним шляхом врегулювання повернення Нагірного Карабаху під контроль Азербайджану, та зазначив, що світова спільнота, у тому числі і НАТО, мали би закликати до виведення вірменських військ з території Азербайджану.

Як повідомлялося раніше, у ЄС заявили про готовність надати всебічну підтримку для припинення конфлікту у Нагірному Карабаху, але в першу чергу покладаються на Мінську групу ОБСЄ.

Інтенсивні бойові дії на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають з 27 вересня.

Читайте детальніше: "Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі"