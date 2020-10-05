Столтенберг надеется, что Турция будет способствовать мирному урегулированию в Нагорном Карабахе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что Турция будет способствовать мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Мы глубоко обеспокоены эскалацией боевых действий. Все стороны должны немедленно прекратить бои и искать способ мирного урегулирования. Я ожидаю, что Турция использует свое значительное влияние для того, чтобы ослабить напряжение", - заявил генсек НАТО.

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Он добавил, что НАТО рассматривает только мирный вариант урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

"Мы должны приложить все усилия для мирного урегулирования. Для ситуации вокруг Нагорного Карабаха нет военного решения", - сказал Столтенберг.

В то же время Чавушоглу заявил, что Турция считает единственным путем урегулирования возвращение Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана, и отметил, что мировое сообщество, в том числе и НАТО, должны были призвать к выводу армянских войск с территории Азербайджана.

Как сообщалось ранее, в ЕС заявили о готовности оказать всестороннюю поддержку для прекращения конфликта в Нагорном Карабахе, но в первую очередь полагаются на Минскую группу ОБСЕ.

Интенсивные боевые действия на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются с 27 сентября.

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