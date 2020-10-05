Суд в Англії перегляне рішення про "золото Венесуели", в якому президентом визнали Гуайдо

Апеляційний суд Англії повернув на повторний розгляд рішення про те, кого Британія вважає легітимним президентом Венесуели, з правом контролювати її золото на $1 мільярд, що зберігається в Лондоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У понеділок, 5 жовтня, суд задовольнив апеляцію Центрального банку Венесуели (Banco Central de Venezuela), який підконтрольний Ніколасу Мадуро, та повернув на повторний розгляд липневе рішення Високого суду, у якому право контролювати золото визнали за лідером опозиції Венесуели Хуаном Гуайдо.

Нагадаємо, тоді суддя Високого суду Найджел Теар виніс рішення, згідно з яким Британія "однозначно" визнала Гуайдо тимчасовим конституційним президентом.

Суддя засновував своє рішення на так званій доктрині "одного голосу", по якій суд повинен прийняти в якості переконливого доказу однозначну заяву британського уряду про визнання лідера іноземної держави.

Сьогоднішнє рішення означає, що справа повернеться до Високого суду для більш точного встановлення, хто з лідерів має право розпоряджатися золотом Венесуели, зокрема - чи 1) Британія ознозначно визнає президентом Венесуели Гуайдо та зовсім не визнає Мадуро, чи 2) визнає право Гуайдо на президентство та виконання президентських повноважень, при цьому визнаючи, що де-факто частково чи повністю повноваження президента Венесуели виконує Мадуро.

Центральний банк Венесуели подав позов у травні 2020 року, щоб повернути контроль над золотом країни, аргументуючи це тим, що гроші необхідні для реагування на пандемію коронавірусу.

BCV запевняє, що кошти, виручені з продажу золота, одразу будуть передані для закупівлі таких товарів через Програму розвитку ООН. Опозиція Венесуели стверджує, що Мадуро використає кошти для своєї вигоди.

Банк Англії відмовився віддавати золото, оскільки у 2019 році Британія, серед низки країн, підтримала Гуайдо, главу контрольованого опозицією конгресу Венесуели, після того, як він оголосив про тимчасове президентство і засудив Мадуро як узурпатора.