Суд в Англии пересмотрит решение о золоте Венесуэлы, в котором президентом признали Гуайдо

Апелляционный суд Англии вернул на повторное рассмотрение решение суда о том, кого Великобритания считает легитимным президентом Венесуэлы, с правом контролировать ее золото на $1 млн, хранящееся в Лондоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В понедельник, 5 октября, суд удовлетворил апелляцию Центрального банка Венесуэлы (Banco Central de Venezuela), который подконтролен Николасу Мадуро, и вернул на повторное рассмотрение июльское решение Высокого суда, в котором право контролировать золото страны признали за лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо.

Напомним, тогда судья Высокого суда Найджел Теар вынес решение, согласно которому Великобритания "однозначно" признала Гуайдо временным конституционным президентом.

Судья основывал свое решение на так называемой доктрине "одного голоса", по которой суд должен принять в качестве убедительного доказательства однозначное заявление британского правительства о признании лидера иностранного государства.

Сегодняшнее решение означает, что дело вернется в Высокий суд для более точного установления, кто из лидеров вправе распоряжаться золотом Венесуэлы, в частности - или 1) Великобритания ознозначно признает президентом Венесуэлы Гуайдо и совсем не признает Мадуро, либо 2) признает право Гуайдо на президентство и выполнение президентских полномочий, при этом признавая, что де-факто частично или полностью полномочия президента Венесуэлы выполняет Мадуро.

Центральный банк Венесуэлы подал иск в мае 2020 года, чтобы вернуть контроль над золотом страны, аргументируя это тем, что деньги необходимы для реагирования на пандемию коронавируса.

BCV уверяет, что средства, вырученные от продажи золота, сразу будут переданы для закупки таких товаров через Программу развития ООН. Оппозиция Венесуэлы утверждает, что Мадуро использует средства для своей выгоды.

Банк Англии отказался отдавать золото, поскольку в 2019 году Великобритания, среди ряда стран, поддержала Гуайдо, главу контролируемого оппозицией конгресса Венесуэлы, после того, как он объявил о временном президентстве и осудил Мадуро как узурпатора.