Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Євродепутати просять керівництво ЄС дати позитивний сигнал на саміті з Зеленським

В ЄС нагадають Зеленському про СБУ та судову реформу: "склянка наполовину порожня"

Британія, США та Нідерланди сформували найбільшу за 20 років авіаносну ударну групу

У Європарламенті пригрозили скасуванням безвізу окремим українським олігархам і політикам






Прессекретар Білого дому заразилась коронавірусом

Понеділок, 5 жовтня 2020, 19:01

У прессекретаря Білого дому Кейлі Макінені в понеділок підтвердили коронавірус. 

Про це вона повідомила у заяві, яку розмістила в своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Макінені повідомила, що донині з четверга, коли коронавірус був виявлений у помічниці президента Хоуп Хікс, щоденно отримувала негативний результат тесту. 

Читайте також
Трамп намагався зберегти в таємниці результат першого тесту на коронавірус - ЗМІ

Вона зазначила, що не має симптомів захворювання, відправиться на карантин і продовжить "працювати від імені американського народу віддалено".

Як відомо, президент США Дональд Трамп госпіталізований з коронавірусом у медичний центр. Ймовірно його можуть виписати вже в понеділок. 

За даними ЗМІ, Трамп вимагав виписати його з лікарні, щоб не виглядати слабким.

Окрім Трампа, на цей час вірус підтвердили також у його дружини Меланії, керівника передвиборчої кампанії Білла Степієна, кількох сенаторів та низки інших людей з близького кола американського президента.

У дочки Іванки Трамп, керівника апарату Білого дому Медоуза та віцепрезидента Майка Пенса тест виявився негативним. 

Читайте також – "Трамп, Байден та Covid: як змінюються перегони в США через хворобу президента"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Трамп США
powered by lun.ua