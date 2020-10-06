В Брюсселе состоится 22-й саммит ЕС-Украина

В Брюсселе 6 октября состоится 22-й саммит Европейский Союз-Украина, который будет первым двусторонним саммитом, проведенным физически в Брюсселе с начала пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

ЕC будeт представлять президент Европейского совета Шарль Мишель и Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который заменит пребывающую на карантине президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Президент Владимир Зеленский будет представлять Украину. Саммит первоначально должен был состояться 1 октября, но его перенесли на несколько дней из-за смещения сроков саммита лидеров ЕС.

По данным "Европейской правды", лидеры ЕС планируют поднять вопрос верховенства права в Украине во время нескольких встреч с участием Зеленского в Брюсселе. В частности, они напомнят Зеленскому о СБУ и судебной реформе.

В то же время, Евросоюз пока не считает нужным обвинять украинское руководство в "регрессе" в вопросе борьбы с коррупцией.

Также стало известно, что на саммите не будет подписано соглашение о совместном авиационном пространстве, известная также под названием "открытое небо".

Согласно официальной повестке дня, на саммите обсудят вопросы двусторонних отношений, в частности:

- социально-экономическое влияние пандемии COVID-19 и поддержка Украины со стороны Евросоюза;

- следующие шаги по внедрению Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли;

- состояние дел с реформами в Украине.

Кроме того, участники саммита обсудят конфликт на востоке Украины, последние события в Беларуси, а также другие вопросы региональной и внешней политики.

Подробнее читайте в статье - "Предупредительный саммит: станет ли встреча в Брюсселе холодным душем для Зеленского"