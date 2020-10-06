США, Франція і РФ виступили зі спільною заявою щодо припинення вогню в Карабаху

Міністри закордонних справ США, Франції і Росії виступили зі спільною заявою, в якій закликали до негайного припинення вогню в Нагірному Карабаху.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті МЗС Франції.

"Міністр у справах Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, державний секретар Сполучених Штатів Америки Майкл Помпео і міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров, що представляють країни-співголови Мінської групи ОБСЄ, найрішучішим чином засуджують безпрецедентну і небезпечну ескалацію насильства в зоні нагірно-карабаського конфлікту і за її межами", - йдеться в спільній заяві.

Ці країни є співголовами Мінської групи Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Мінська група займається пошуком шляхів розв'язання конфлікту у Нагірному Карабаху.

Міністри наголосили, що нещодавні напади, які були спрямовані на цивільні об'єкти як вздовж лінії зіткнення, так і на азербайджанських та вірменських територіях за межами зони Нагірного Карабаху, є "неприйнятною загрозою стабільності в регіоні".

З огляду на заяву лідерів трьох держав від 1 жовтня міністри "знову закликають сторони конфлікту до негайного і беззастережного встановлення режиму припинення вогню".

Напередодні Європейський Союз заявив, що готовий надати всебічну підтримку для припинення конфлікту у Нагірному Карабаху, але в першу чергу покладається на Мінську групу ОБСЄ у цьому питанні.

Слід зазначити, що Мінська група була створена ще у 1992 році. Співголовами групи є Росія, Франція і США. Крім них до складу групи входять Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина, а також Вірменія та Азербайджан.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті 1 жовтня закликали до негайного припинення бойових дій у Нагірному Карабаху, застерігши від зовнішнього втручання у конфлікт.

Інтенсивні бойові дії на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають з 27 вересня.

Читайте детальніше: "Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі"