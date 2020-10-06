США, Франция и РФ выступили с совместным заявлением о прекращении огня в Карабахе

Министры иностранных дел США, Франции и России выступили с совместным заявлением, в котором призвали к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте МИД Франции.

"Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, представляющие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами", - говорится в заявлении.

Эти страны являются сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Минская группа занимается поиском путей решения конфликта в Нагорном Карабахе.

Министры подчеркнули, что недавние нападения, которые были направлены на гражданские объекты как вдоль линии соприкосновения, так и на азербайджанских и армянских территориях за пределами зоны Нагорного Карабаха, является "неприемлемой угрозой стабильности в регионе".

Учитывая заявление лидеров трех государств от 1 октября, министры "вновь призывают стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня".

Следует отметить, что Минская группа была создана еще в 1992 году. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США. Кроме них в состав группы входят Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан.

Напомним, лидеры ЕС на саммите 1 октября призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, предостерегая от внешнего вмешательства в конфликт.

Интенсивные боевые действия на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются с 27 сентября.

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