Санкции против России будут приоритетным вопросом саммита Украина-ЕС - Зеленский

Украина ожидает, что на саммите с Евросоюзом в Брюсселе вопрос российских санкций будет главным в повестке дня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Politico, полная стенограмма которого опубликована на сайте главы государства.

"Если говорить неформальным языком, санкции - это вопрос номер один. Поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности со стороны ЕС зависит от мощной санкционной политики, направленной против агрессии Российской Федерации...Это большая поддержка для Украины на геополитическом уровне. А она связана с экономикой. Поэтому санкции - это номер один", - сказал Зеленский.

Следует отметить, что на сайте Politico не приводится цитата по санкциям, только отмечается, что Украина на саммите во вторник будет просить ЕС "продолжать или даже усиливать поддержку в конфликте с Россией путем сохранения жестких санкций против Москвы и дальнейшим развитием экономических и политических связям с Киевом".

Зеленский также отметил, что важными вопросами саммита будут участие Украины в вопросах разработки вакцин от коронавируса и доступ к европейским рынкам.

По данным "Европейской правды", лидеры ЕС планируют поднять вопрос верховенства права в Украине во время нескольких встреч с участием Зеленского в Брюсселе. В частности, они напомнят Зеленскому о СБУ и судебной реформе.

В то же время, Евросоюз пока не считает нужным обвинять украинское руководство в "регрессе" в вопросе борьбы с коррупцией.

Также стало известно, что на саммите не будет подписано соглашение о совместном авиационном пространстве, известная также под названием "открытое небо".

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