У Данії знищать близько 1 млн норок через спалахи коронавірусу на хутрових фермах
У Данії знищать близько мільйона норок, яких вирощують на хутрових фермах, через спалахи коронавірусу серед тварин.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Данія є найбільшим у світі виробником норкового хутра. В країні вже доводилося знищувати тварин на окремих фермах, де виявили спалахи, але постійно з’являються нові випадки.
За словами Могенса Єнсена, міністра з питань продовольства та довкілля, зараз підтвердили нові випадки на ще 41 фермі, а на 20 фермах є непідтверджена підозра. Загалом там вирощують близько мільйона тварин.
Як запобіжний захід, влада вирішила знищити норок на сусідніх з ураженими фермами, що розміщені у межах 8 кілометрів від них.
"Зараз наше головне завдання - щоб норкові ферми не стали джерелом зараження для людей, тому уряд прийняв таке рішення", - пояснив міністр.
Данія - вже не перша країна Європи, якій доводиться масово знищувати норок на фермах через коронавірус.
Так, в іспанському Арагоні довелося знищити більше 92 тисяч норок.
Нідерланди, які також є великим виробником норкового хутра, наприкінці літа вирішили до березня 2021 року припинити роботу усіх норкових ферм, щоб запобігти черговим спалахам.