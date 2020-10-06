В Дании Минздрав призывает изменить празднование Хэллоуина из-за коронавируса

Агентство общественного здоровья Дании (Sundhedsstyrelsen) просит людей в этом году воздержаться от традиционных празднований Хэллоуина в связи с эпидемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Local.

В ведомстве поясняют, что некоторые традиции, такие как вечеринки с переодеванием и процессии "от двери к двери" с "вымогательством" сладостей, могут способствовать распространению вируса.

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"Мы сейчас в разгаре эпидемии, так что в этом году все должно происходить несколько иначе. На Хэллоуин и другие осенние праздники в этом году лучше ищите альтернативные способы празднования", - пишет агентство.

В качестве альтернативы предлагают организовывать вечеринки малыми группами детей, которые обычно регулярно контактируют, и там провести другие традиционные развлечения – такие как изготовление светильника из тыквы и других поделок, поиск сладких "сокровищ" и т.п.

Если семья планирует дать сладости детям, которые все же придут под их двери, рекомендуется заранее упаковать их отдельными порциями.

Ограничения на массовые собрания в Дании сейчас составляет 50 человек.

В Дании в начале сентября количество заражений коронавирусом также начало расти и к концу месяца побило рекорды первой волны, с наибольшими показателями более 600 в сутки.

Население страны - около 5,8 млн человек.