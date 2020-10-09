Европарламент планирует впервые с февраля провести заседание в Страсбурге

В Европарламенте планируют вернуть заседания в Страсбург в октябре на фоне снижения случаев коронавируса в этом городе.

О планах стало известно изданию Politico от двух высокопоставленных чиновников парламента, сообщает "Европейская правда".

По их информации, председатель парламента Давид Сассоли вскоре объявит, что проведение собраний в Страсбурге возобновится 19 октября.

"Уровень заражения снизился, поэтому для нас нет препятствий, чтобы вернуться", - сказал один из высокопоставленных чиновников.

Сессия будет проходить с ограничениями - на каждого депутата Европарламента будет разрешен только один помощник.

Все заседания Европарламента в Страсбурге были отменены с февраля, в том числе в сентябре и в первую неделю октября из-за того, что бельгийские власти объявили регион красной зоной.

Отмена сессии в Страсбурге в начале октября возмутило президента Франции Эммануэля Макрона и его правительство, которые защищают город как официальную штаб-квартиру Европейского парламента.

Президент Европарламента Сассоли заявил в четверг, что он пошел на самоизоляцию после контакта с одним из своих сотрудников, который заразился коронавируса.