Европарламент планирует впервые с февраля провести заседание в Страсбурге
В Европарламенте планируют вернуть заседания в Страсбург в октябре на фоне снижения случаев коронавируса в этом городе.
О планах стало известно изданию Politico от двух высокопоставленных чиновников парламента, сообщает "Европейская правда".
По их информации, председатель парламента Давид Сассоли вскоре объявит, что проведение собраний в Страсбурге возобновится 19 октября.
"Уровень заражения снизился, поэтому для нас нет препятствий, чтобы вернуться", - сказал один из высокопоставленных чиновников.
Сессия будет проходить с ограничениями - на каждого депутата Европарламента будет разрешен только один помощник.
Все заседания Европарламента в Страсбурге были отменены с февраля, в том числе в сентябре и в первую неделю октября из-за того, что бельгийские власти объявили регион красной зоной.
Отмена сессии в Страсбурге в начале октября возмутило президента Франции Эммануэля Макрона и его правительство, которые защищают город как официальную штаб-квартиру Европейского парламента.
Президент Европарламента Сассоли заявил в четверг, что он пошел на самоизоляцию после контакта с одним из своих сотрудников, который заразился коронавируса.