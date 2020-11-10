Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Європарламент розкритикував Україну за нереформовану судову систему і олігархів

У Вірменії заперечили участь турецьких миротворців у Нагірному Карабаху

Обурені "миром у Карабаху" демонстранти штурмували будівлі уряду і парламенту Вірменії

Путін вводить "миротворців" у Нагірний Карабах 






У Вірменії заперечили участь турецьких миротворців у Нагірному Карабаху

Вівторок, 10 листопада 2020, 11:14

У Вірменії спростовують участь турецьких військових в роботі миротворчого центру в Нагірному Карабаху. 

Про це сайту PanARMENIAN.Net заявила прессекретар прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Мане Геворкян, повідомляє "Європейська правда".

Заява президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що турецькі військові будуть в складі миротворчого Центру у Нагірному Карабаху, не відповідає дійсності, заявила вона.

Читайте також
Президент Вірменії дізнався про "припинення війни" в Карабаху з преси

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху з ночі 10 листопада.

Згідно із заявою, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці. Примітно, що у тексті заяви трьох лідерів Туреччина ніде не згадується, в тому числі в питанні миротворців.

Після заяви Пашиняна в Єревані почалися заворушення - демонстранти увірвалися в будівлі уряду і парламенту Вірменії. 

Читайте детальніше: Капітуляція Вірменії: що змінює російська угода щодо Карабаху і чим вона загрожує Україні

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нагірний Карабах Вірменія Туреччина
powered by lun.ua