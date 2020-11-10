Кремль спростував заяву Азербайджану про турецьких миротворців у Карабаху

Попри заяву президента Азербайджану, Кремль стверджує, що у тексті домовленості трьох країн про припинення війни в Нагірному Карабаху немає ні слова про турецьких миротворців.

Про це у середу сказав прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

"Про це немає жодного слова в тексті заяви, про це не домовлялися три сторони, перебування турецьких солдатів в Карабасі не було погоджено", - сказав представник Кремля.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці. У Вірменії це заперечили.

За даними Міноборони РФ, cтаном на ранок 10 листопада в Нагірний Карабах вилетіли вже 10 літаків з російськими військовими на борту.

Всього для розгортання миротворчого контингенту в зоні конфлікту будуть перекинуті 1 960 військовослужбовців, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спецтехніки Росії.

За даними волонтера-розслідувача з організації InformNapalm Іраклі Комахідзе, військові 15-ї ОМСБР з Самари брали участь в захопленні Криму та окупації частини Донбасу.

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