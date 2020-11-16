До парламенту Туреччини внесли проєкт про відправку військових в Азербайджан

У понеділок на затвердження турецького парламенту представили проєкт указу за підписом президента Ердогана про відправку військових в Азербайджан.

Про це повідомило державне турецьке агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

У тексті указу йдеться, що турецькі військові будуть задіяні в рамках Спільного турецько-російського спостережного центру щодо Нагірного Карабаху.

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"У центрі діятимуть військовослужбовці, а за необхідності цивільні фахівці. Робота центру буде спрямована на забезпечення миру і стабільності на Південному Кавказі в світлі кроків щодо забезпечення територіальної цілісності Азербайджану, що відображено і в відповідних резолюціях РБ ООН і ОБСЄ.

Відправка військових до Азербайджану також відповідає національним інтересам Туреччини", - йдеться в тексті документа.

Рамки місії, чисельність персоналу і терміни дії будуть визначатися Адміністрацією президента Туреччини. Відповідно до Конституції Туреччини, термін дії мандата визначено одним роком.

Минулого тижня Туреччина заявляє про підписання з РФ меморандуму про розуміння, який передбачає створення спільного російсько-турецького центру для контролю за дотриманням режиму тиші у Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков заявляв, що Путін та президент Азербайджану не обговорювали можливість введення у Карабах турецьких миротворців, але підтвердив, що обговорювався моніторинговий центр "на території Азербайджану".

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